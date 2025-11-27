Crime

തൃശൂരിൽ ഗര്‍ഭിണി പൊള്ളലേറ്റ് മരിച്ച സംഭവം; സ്വമേധയാ കേസെടുത്ത് വനിതാ കമ്മി​ഷൻ

''ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ നിയമപരമായി ചെയ്യാവുന്നതെല്ലാം ചെ​യ്യും''
Women Commission registers suo motu case in Thrissur pregnant woman's death

തിരുവനന്തപുരം: തൃശൂര്‍ വരന്തരപ്പള്ളിയിൽ ഗര്‍ഭിണിയായ യുവതി​ ഭര്‍തൃവീട്ടില്‍ പൊള്ളലേറ്റ് മരിച്ച സംഭവത്തിൽ വനിതാ കമ്മി​ഷൻ സ്വമേധയാ കേസെടുത്തു. സംഭവത്തെ വളരെ ഗൗരവമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്ന് അധ്യക്ഷ അഡ്വ. പി. സതീദേവി പറഞ്ഞു.

സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ വിശദ​ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ പൊലീസിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സ്ത്രീധന പീഡനം അടക്കമുള്ള ആരോപണങ്ങൾ പെൺകുട്ടിയുടെ രക്ഷിതാക്കളുടെ ഭാഗത്തു​ നിന്ന് ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. പരിഷ്കൃതമെന്നു നാം വിശ്വസിക്കുന്ന ​സമൂഹത്തിൽ ഇപ്പോഴും സ്ത്രീധനത്തിന്‍റെ പേരിൽ മരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു​വെ​ന്ന​ത് അങ്ങേയറ്റം ലജ്ജാകരമാ​ണ്.

അർച്ചനയുടെ മരണത്തിൽ ദുരൂഹത; സംശയത്തിന്‍റെ പേരിൽ ക്രൂര പീഡനം, ഫോൺ വിളിക്കാൻ അനുവാദമില്ല

ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ നിയമപരമായി ചെയ്യാവുന്നതെല്ലാം ചെ​യ്യും. യു​വ​തി​യു​ടെ കുടുംബത്തിന് പൂർണ പിന്തുണ നൽകുമെന്നും സതീദേവി പറഞ്ഞു.

pregnancy
death
women commission
burned

