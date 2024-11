woman and her lover held for killing mother in law











Copied

Follow Us ചെന്നൈ: ഭർതൃമാതാവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ യുവതിയും കാമുകനും അറസ്റ്റിൽ. വില്ലുപുരം കണ്ടമംഗളം സ്വദേശിയായ റാണിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ മകനെ ഭാര്യ ശ്വേത(23), സതീഷ് എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്. ശ്വേതയും സതീഷുമായുള്ള ബന്ധം ചോദ്യം ചെയ്തതാണ് കൊലയ്ക്ക് കാരണമായത്. ഫ്രൈഡ് റൈസിൽ ഉറക്ക ഗുളിക ചേർത്ത് നൽകി റാണിയെ മയക്കിയ ശേഷം പെട്രോളൊഴിച്ച് തീ കൊളുത്തിയാണ് കൊല നടത്തിയത്. മരണത്തിൽ സംശയം ഉന്നയിച്ച് റാണിയുടെ ഇളയ മകൻ നൽകിയ പരാതിയിലാണ് അന്വേഷണം നടത്തിയത്.