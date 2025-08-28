മലപ്പുറം: ബലാത്സംഗം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്ന പരാതിയിൽ യൂട്യൂബർ സുബൈർ ബാപ്പു അറസ്റ്റിൽ. ബിജെപി പ്രാദേശിക വനിതാ നേതാവിന്റെ പരാതിയിലാണ് സുബൈർ ബാപ്പുവിനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. മലപ്പുറം കൂരിയാട് സ്വദേശിയായ സുബൈർ ബാപ്പു ഈ മാസം പത്തിന് യുവതിയുടെ വീട്ടിലെത്തി ബലാത്സംഗം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നാണ് പരാതി.
പിന്നീട് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞ് ഫോണിൽ വിളിച്ച് ശല്യം ചെയ്തെന്നും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അപമാനിച്ചെന്നും യുവതിയുടെ പരാതിയിൽ പറയുന്നു. ഇയാൾ മുൻപ് ബിജെപി പ്രവർത്തകനായിരുന്നുവെന്നും എന്നാൽ സ്വഭാവദൂഷ്യം മൂലം പുറത്താക്കിയതാണെന്നുമാണ് പരാതിക്കാരി പറയുന്നത്.