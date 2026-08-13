ഒന്നര ദശാബ്ദത്തിനിടെ ഇതാദ്യമായി അമെരിക്കയിൽ ഒരേ ദിവസം മൂന്നു വധശിക്ഷകൾ

വാഷിങ്ടൺ: അമെരിക്കയിൽ പതിനാറു വർഷത്തിനിടെ ആദ്യമായി ഒരേ ദിവസം മൂന്നു വ്യത്യസ്ത സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു. അലബാമ, ഒക് ലഹോമ, ടെന്നസി എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് ഈ ആഴ്ച ഒരേ ദിവസം വധശിക്ഷ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അലബാമയിൽ അഞ്ചു വയസുകാരനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ജെറമി വില്യംസിനെയാണ് മാരകമായ വിഷം കുത്തിവച്ച് ഓഗസ്റ്റ് 13ന് വധിക്കുന്നത്.
2003ൽ ഭാര്യയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ കാർലോസ് കുസ്റ്റ-റോഡ്രിഗസിനെയാണ് വധിക്കുന്നത്. കാർലോസ് തനിക്ക് മാപ്പ് വേണ്ടെന്നു പരോൾ ബോർഡിനോട് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. 1985-ൽ നാല് കുട്ടികളുടെ അമ്മയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലാണ് ആന്റണി ഹൈൻസിനെ വധശിക്ഷയ്ക്കു വിധേയനാക്കുന്നത്. 2010ൽ ഒഹായോ, ടെക്സസ്, ലൂസിയാന എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒരേ ദിവസം വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കിയതിനു ശേഷമുള്ള ആദ്യ സംഭവമാണിത്.