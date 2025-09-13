തിരുവനന്തപുരം: ഉത്തരക്കടലാസിൽ മൂന്നാം ക്ലാസുകാരൻ എഴുതിയ ജീവിതപാഠം പങ്കുവച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടി. സ്കൂളിൽ നടക്കുന്ന മത്സരത്തെക്കുറിച്ച് നിയമാവലി തയാറാക്കാനുള്ള ചോദ്യത്തിന് സ്പൂണും നാരങ്ങയുമെന്ന മത്സരമാണ് അഹാൻ അനൂപ് എന്ന മൂന്നാം ക്ലാസുകാരൻ എഴുതിയത്. നിയമാവലിയുടെ അവസാനം കുട്ടി ജയിച്ചവർ തോറ്റവരെ കളിയാക്കരുത്... എന്നെഴുതിയതോടെയാണ് അഹാൻ ശ്രദ്ധമനേടിയത്.
തലശ്ശേരി ഒ ചന്തുമേനോൻ സ്മാരക വലിയമാടാവിൽ ഗവ. യുപി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർഥിയാണ് അഹാൻ. ജീവിതത്തിലെ മികച്ച സന്ദേശം ഉത്തരക്കടലാസിൽ പകർത്തിയ മൂന്നാം ക്ലാസ്സുകാരന് അഭിവാദ്യങ്ങളെന്ന് മന്ത്രി ഫെയ്സ് ബുക്കിൽ കുറിച്ചു. നമ്മുടെ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങൾ ഇങ്ങിനെയൊക്കെയാണ് മുന്നേറുന്നതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
മന്ത്രിയുടെ ഫെയ്സ് ബുക്ക് പോസ്റ്റ്...
