ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിനു പുറമേ പടിഞ്ഞാറൻ പസഫിക് സമുദ്രത്തിലും രാഗസ ചുഴലിക്കാറ്റ് സജീവം

ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിനു പുറമേ പടിഞ്ഞാറൻ പസഫിക് സമുദ്രത്തിൽ രാഗസ ചുഴലിക്കാറ്റ് സജീവമായി.നാളെ വ്യാഴാഴ്ചയോടെ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രണ്ടാമത്തെ ന്യൂനമർദ്ദം രൂപപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും വിവരങ്ങളുണ്ട്.ഇത് തീവ്രന്യൂനമർദ്ദമായി സെപ്റ്റംബർ 27ന് ആന്ധ്ര-ഒഡീഷ തീരത്ത് കരയിൽ പ്രവേശിച്ചേക്കും. പസഫിക് ചുഴലിക്കാറ്റ്, നിലവിലെ ന്യൂനമർദ്ദത്തിന്‍റെ സ്വാധീനം, വരാനിരിക്കുന്ന ന്യൂനമർദ്ദം എന്നിവയുടെ ഫലമായി ഈ മാസം അവസാനം വരെ സംസ്ഥാനത്ത് പൊതുവെ മഴയിൽ വർധനവ് ഉണ്ടാകും. പൊതുവെ 25 നു ശേഷം മഴ കൂടാനാണ് സാധ്യത എന്നും കാലാവസ്ഥാ റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.

