ഉൾപ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് 503 പുതിയ പ്രൈവറ്റ് ബസ് റൂട്ടുകൾ; പെർമിറ്റ് നൽകാൻ തീരുമാനം

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് പൊതുഗതാഗത സൗകര്യം കുറഞ്ഞ ഉൾപ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് 503 പുതിയ പ്രൈവറ്റ് ബസ് റൂട്ടുകൾ അനുവദിക്കാൻ തീരുമാനം. കെഎസ്ആർടിസിയോ പ്രൈവറ്റ് ബസുകളോ ഇതുവരെ ഓടാത്ത ഈ റൂട്ടുകളിൽ ചെറിയ ബസുകൾക്ക് പെർമിറ്റ് നൽകും.

ഇ​തി​ലൂ​ടെ പ്രാദേശിക‌ ക​ണ​ക്റ്റി​വി​റ്റി​യും യുവജനങ്ങൾക്ക് തൊഴിലവസരവും വർധിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് ഗതാഗത​ മന്ത്രി കെ.​ബി.‌ ഗ​ണേ​ഷ് കു​മാ​ർ പറഞ്ഞു.

കെഎസ്ആർടിസി ബസുകളിൽ ഭക്ഷണമെത്തിക്കുന്നതിനായി ഓൺലൈൻ ഡെലിവറി പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ചിക്കിങ്ങുമായി കരാറുണ്ടാക്കിയതായും ഗണേഷ് കുമാർ അറിയിച്ചു. വോൾവോ, എയർ കണ്ടീഷൻ‌ ബസുകളിൽ വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്ത് തുടങ്ങും. ആദ്യം 25 ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ടിൽ 5 ബസുകളിലാവും പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുക.

