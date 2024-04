വോട്ടറുടെ വിരലിൽ പുരട്ടാന്‍ 63,100 കുപ്പി മായാമഷിയെത്തി; ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഒരേയൊരു കമ്പനി

63,100 vials of indelible ink for Lok Sabha elections in Kerala

Kerala വോട്ടറുടെ വിരലിൽ പുരട്ടാന്‍ 63,100 കുപ്പി മായാമഷിയെത്തി; ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഒരേയൊരു കമ്പനി 1962 ലെ ലോക്സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലാണ് ആദ്യമായി മായാത്ത മഷി പുരട്ടുന്ന രീതി തുടങ്ങുന്നത്.