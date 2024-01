വേമ്പനാട്ട് കായൽ കീഴടക്കാനൊരുങ്ങി 7 വയസുകാരൻ..!!

7 year old boy about to conquer Vembanad backwaters

കോതമംഗലം: വേമ്പനാട്ടുകായൽ കൈകൾ ബന്ധിച്ചു നാലര കിലോമീറ്റർ നീന്തിക്കയറിയ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ കുട്ടി എന്ന വേൾഡ് വൈഡ് ബുക്ക്‌ ഓഫ് റെക്കോർഡിൽ ഇടം നേടാനുള്ള ശ്രമവുമായി 7 വയസുകാരൻ. കോതമംഗലം വാരപ്പെട്ടി പിടവൂർ തുരുത്തിക്കാട്ടു വീട്ടിൽ സത്വിക് സന്ദീപ് ആണ് ഈ വരുന്ന ശനിയാഴ്ച്ച രാവിലെ 8 മണിക്ക് കോട്ടയം ജില്ലയിലെ വൈക്കം ബീച്ചിൽ നിന്ന് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ചേർത്തല തവണക്കടവ് വരെയുള്ള 4.30 കിലോമീറ്റർ നീന്തി റെക്കോർഡ് നേട്ടം കൈവരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത്. കോതമംഗലം ഡോൾഫിൻ അക്വാട്ടിക് ക്ലബ്ബിന് വേണ്ടി പരിശീലകൻ ബിജു തങ്കപ്പന്‍റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ നേട്ടത്തിനായുള്ള ശ്രമം. കോതമംഗലം, മലയിൻകീഴ് ക്രിസ്തുജ്യോതി ഇന്‍റർനാഷണൽ സ്കൂളിലെ രണ്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ് സത്വിക്. നീന്തികയറിയാൽ ക്ലബ്ബിന്‍റെ 12മത് റെക്കോർഡ് ആണ് ഇത്. കഴിഞ്ഞ പതിനൊന്ന് റെക്കോഡുകളിലും തവണക്കടവിൽനിന്നും വൈക്കം ബീച്ചിലേക്ക് ആയിരുന്നു നീന്തിയിരുന്നത്. എന്നാൽ ചേർത്തല നിവാസികളുടെ ആഗ്രഹം മാനിച്ചാണ് വൈക്കത്ത് നിന്ന് ചേർത്തല തവണക്കടവിലേക്ക് നീന്തുന്നത്. കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമാണങ്കിൽ സത്വിക് 1 മണിക്കൂർ 40 മിനിട്ട് കൊണ്ട് നീന്തികയറുമെന്ന് പ്രോഗ്രാം കോ ഓഡിനേറ്റർ ഷിഹാബ് കെ സൈനു പറയുന്നു.