തിരുവനന്തപുരം: ഡോക്ടറുടെ മാര്ഗനിര്ദേശം ഇല്ലാതെ കഴിച്ചാല് ജീവന് പോലും അപകടത്തിലാക്കാവുന്ന മരുന്നുകളാണ് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ തനിക്കു നൽകിയതെന്ന് യുവതിയുടെ മൊഴി. ഏഴാഴ്ച വരെ കഴിക്കാവുന്ന മൈഫിപ്രിസ്റ്റോണ്, മൈസോപ്രോസ്റ്റോള് എന്നീ മരുന്നുകളാണ് രാഹുലിന്റെ സുഹൃത്ത് ജോബി യുവതിയ്ക്ക് നൽകിയത്. ട്യൂബല് പ്രഗ്നന്സിയാണെങ്കില് ട്യൂബ് പൊട്ടി മരണം വരെ സംഭവിച്ചേക്കാമെന്ന് ഡോക്ടര് പറഞ്ഞതായും യുവതി പൊലീസിനു മൊഴി നല്കി.
രാഹുലിന്റെ നിർബന്ധ പ്രകാരം അശാസ്ത്രീയ ഭ്രൂണഹത്യ നടത്തുമ്പോൾ ഗര്ഭസ്ഥ ശിശുവിനു മൂന്നുമാസത്തെ വളര്ച്ചയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. മരുന്നു കഴിച്ചതിനു പിന്നാലെ ഗുരുതര രക്തസ്രാവമാണ് യുവതിക്കുണ്ടായത്. ഇതോടെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില് ചികിത്സയും തേടി. ഇതിന്റെ മെഡിക്കല് രേഖകളും യുവതി പൊലീസിനു കൈമാറി.
ഭ്രൂണഹത്യയ്ക്ക് ശേഷം യുവതി മാനസികമായി തകരുകയും ജീവനൊടുക്കാന് ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. തുടർന്ന് യുവതി സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടിയിരുന്നു. കൂടാതെ ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും യുവതിക്കുണ്ടായി. ഇതിന്റെ രേഖകള് പൊലീസ് ശേഖരിച്ചു. യുവതിയെ പരിശോധിച്ച ഡോക്ടറുടെ മൊഴി പൊലീസ് രേഖപ്പെടുത്തും.
അതിനിടെ യുവതിക്കെതിരെ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ കോടതിയിൽ തെളിവുകൾ സമർപ്പിച്ച്. ഗർഭഛിദ്രം നടത്തിയത് യുവതിയുടെ സമ്മതത്തോടെയാണ്, ബലാത്സംഗം നടന്നെന്ന് പറയുന്ന കാലത്ത് ഭർത്താവിന് ഒപ്പമാണ് യുവതി താമസിച്ചിരുന്നത്, യുവതിയുടെ ചാനൽ മേധാവി പരാതി നൽകാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു എന്നിവ സ്ഥാപിക്കുന്ന തെളിവുകളാണ് രാഹുൽ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയത്.