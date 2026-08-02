Kerala

മുഹമ്മദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾക്ക് സ്മാരകം സ്ഥാപിക്കും: മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ

മലപ്പുറത്ത് നടന്ന മുഹമ്മദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങളുടെ 17-ാം ചരമവാർഷിക ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കവെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇക്കാര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചത്
Muhammed Ali Shihab Thangal

മുഹമ്മദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ

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മലപ്പുറം: അന്തരിച്ച ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ് (ഐയുഎംഎൽ) സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്‍റ് മുഹമ്മദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങളുടെ സ്മരണയ്ക്കായി യുഡിഎഫ് സർക്കാർ സ്മാരകം സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ. മലപ്പുറത്ത് നടന്ന മുഹമ്മദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങളുടെ 17-ാം ചരമവാർഷിക ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കവെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇക്കാര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

ശിഹാബ് തങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യവും സമൂഹത്തിനും രാഷ്ട്രീയരംഗത്തിനും നൽകിയ വിലപ്പെട്ട സംഭാവനകളും സംരക്ഷിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനാണ് സ്മാരകം സ്ഥാപിക്കുന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. 2009 ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിനാണ് മുഹമ്മദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ അന്തരിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ മരണത്തിന് പിന്നാലെ സഹോദരനായ സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ ഐയുഎംഎൽ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്‍റായി ചുമതലയേറ്റിരുന്നു.

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