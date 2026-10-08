കാണാതായ മൂന്നംഗ കുടുംബം എറണാകുളത്ത്, അമ്മയെ ഫോണിൽ വിളിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: കാട്ടാക്കടയില്നിന്ന് കാണാതായ ദമ്പതികളും കുട്ടിയും എറണാകുളത്തുണ്ടെന്ന് വിവരം. പൂവച്ചല് വീരണകാവ് സ്വദേശി ശങ്കര്, ഭാര്യ ആതിര, മൂന്നു വയസുള്ള മകള് ധ്വനി എന്നിവരെയാണ് കാണാതായത്. മാധ്യമ വാർത്തകൾക്ക് പിന്നാലെ ആതിര ഫോണിൽ വിളിച്ചതായി അമ്മ വ്യക്തമാക്കി. എറണാകുളത്തുണ്ടെന്ന വിവരം ആതിര തന്നെയാണ് അമ്മയെ അറിയിച്ചത്.
ആതിരയുടെ അമ്മ തന്നെയാണ് മൂന്നംഗ കുടുംബത്തെ കാണാനില്ലെന്ന് കാട്ടി കാട്ടാക്കട പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയത്. ഈ മാസം ആറാം തിയതി മുതൽ ഇവരെ കുറിച്ച് വിവരമൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ് പരാതിയിൽ പറഞ്ഞത്. അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് കുടുംബം തന്നെ നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത്.