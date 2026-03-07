പത്തനംതിട്ട: വരുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രമ്യ ഹരിദാസ് അടൂരിലും അബിൻ വർക്കി ആറന്മുളയിലും മത്സരിച്ചേക്കും. അടൂരിൽ രമ്യ മത്സരിച്ചാൽ വിജയം ഉറപ്പാണെന്നാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ.
മുൻ മന്ത്രി പന്തളം സുധാകരന്റെ പേര് ഉയർന്നെങ്കിലും അതെല്ലാം തള്ളി രമ്യ ഹരിദാസിനെ മത്സരിപ്പിക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്ക് കെപിസിസി എത്തുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് വിവരം.
അതേസമയം, അബിൻ വർക്കിയെ ആറന്മുളയിൽ മത്സരിപ്പിക്കുന്നതിനെതിരേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോസ്റ്ററുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു. കോൺഗ്രസുകാരുടെ ഹൃദയവികാരത്തെ മുറിവേൽപ്പിക്കരുതെന്നും പത്തനംതിട്ടയിൽ ജില്ലയിലുള്ള കോൺഗ്രസുകാർക്ക് അവസരം നൽകണമെന്നുമായിരുന്നു പോസ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത്.