നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ്; ഒരാഴ്ച്ചയ്ക്കകം അപ്പീൽ നൽകുമെന്ന് സർക്കാർ

കൊച്ചി: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ നടൻ ദിലീപിനെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയ വിചാരണ കോടതി വിധിക്കെതിരേ ഒരാഴ്ച്ചയ്ക്കകം സർക്കാർ അപ്പീൽ നൽകും. ഇത് സംബന്ധിച്ച നിർദേശം പ്രോസിക്യൂഷന് കൈമാറി. ഡിസംബർ 8 നാണ് വിചാരണ കോടതി കേസിൽ വിധി പറഞ്ഞത്.
വിധി തൃപ്തികരമല്ലെന്നും അപ്പീൽ പോവുമെന്നും ആദ്യം മുതൽ തന്നെ സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതിൽ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പ്രോസിക്യൂഷനുമായി ചർച്ച ചെയ്താവും തീരുമാനമെടുക്കുക.
അതേസമയം, കേസിലെ വിധി പരാമർശം ഊമക്കത്തായി പ്രചരിച്ച സംഭവത്തിത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഡിവൈഎസ്പി ബൈജു എം. പൗലോസ് സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിയെ നേരിട്ട് കണ്ട് വിവിരങ്ങൾ ധരിപ്പിച്ചു. വിധി പറയുന്നതിന് ഒരാഴ്ച മുൻപ് വിധിയുടെ പ്രധാന വിവരങ്ങൾ ഊമക്കത്തായി ചിലർക്കു ലഭിച്ചെന്ന് ഡിജിപി വ്യക്തമാക്കുന്നു.