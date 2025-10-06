സർവീസുകൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും; എയർ ഇന്ത്യയുടെ ഉറപ്പ്

തിരുവനന്തപുരം: ശൈത്യകാല ഷെഡ്യൂളില് കേരളത്തില് നിന്നുള്ള വിമാന സര്വീസുകളില് താത്കാലിക വെട്ടിക്കുറവു മാത്രമാണു വരുത്തിയതെന്നും പലതും തിരിച്ചുകൊണ്ടു വരുമെന്നും എയര് ഇന്ത്യ എക്സ് പ്രസ് അധികൃതര് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് ഉറപ്പു നല്കി. നിയമസഭയിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ചേംബറില് നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.
ഒക്റ്റോബര് അവസാനം മുതല് മാര്ച്ച് 26 വരെ നീളുന്ന ശൈത്യകാല ഷെഡ്യൂളില് എയര് ഇന്ത്യ എക്സ് പ്രസ് കേരളത്തില് നിന്നുള്ള വിമാന സര്വീസുകളില് ഗണ്യമായ കുറവ് വരുത്തിയത് മുഖ്യമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയപ്പോഴായിരുന്നു എയര് ഇന്ത്യ അധികൃതരുടെ പ്രതികരണം.
കണ്ണൂര് വിമാനത്താവളത്തില് ആഴ്ചയില് 42 വിമാന സര്വീസുകളുടെ കുറവുണ്ട്. കോഴിക്കോടും കൊച്ചിയിലും നിന്നുള്ള വിമാനങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിലും കുറവു വരുത്തി. അതേസമയം കേരളത്തില് നിന്നുള്ള വിമാനങ്ങള് മറ്റു വിമാനത്താവളങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുകയാണ്. അവയില് പലതും സ്വകാര്യ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ്. അതുവഴി കേരളത്തിന്റെ പൊതു അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളോട് വിവേചനം കാണിക്കുന്നു. ആവശ്യകത ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സമയത്ത് സേവനങ്ങള് വെട്ടിക്കുറക്കുന്നതു നീതീകരിക്കാനാവില്ല. ഗള്ഫ് മേഖലയില് രണ്ടര ദശലക്ഷത്തിലധികം പ്രവാസികളുള്ള കേരളത്തെ സേവനങ്ങളിലെ തടസമോ കുറവോ വലിയ രീതിയിലാണ് ബാധിക്കുന്നത്. കണ്ണുര്, കോഴിക്കോട്, കൊച്ചി എന്നിവിടങ്ങളില് നിന്നുള്ള റദ്ദാക്കിയ വിമാനങ്ങള് പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്നും കേരളത്തില് വേരുകളുള്ള ദേശീയ വിമാന കമ്പനി എന്ന നിലയില് സംസ്ഥാനത്തോട് വിവേചനം കാണിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പാക്കണമെന്നും സംസ്ഥാന സര്ക്കാരുമായി കൂടിയാലോചനാ സംവിധാനം ഉണ്ടാകണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ശൈത്യകാലങ്ങളില് ഉത്തരേന്ത്യന് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കൂടിയ ആവശ്യം പരിഗണിച്ചാണ് ഷെഡ്യൂളുകളുടെ എണ്ണത്തില് വ്യത്യാസം വരുത്തിയതെന്ന് എയര് ഇന്ത്യ അധികൃതര് പറഞ്ഞു. 202 ഓടെ കേരളത്തിലേക്കുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര സർവീസുകളുടെ എണ്ണം 231 ആയും ആഭ്യന്തര സര്വീസുകളുടെ എണ്ണം 245 ആയും വര്ധിപ്പിക്കും. ഇതോടെ ശൈത്യകാലത്തില് വരുത്തിയ കുറവ് പരിഹരിക്കപ്പെടും. ഫുജൈറ, മെദീന, മാലി, സിംഗപ്പുര്, ലണ്ടന്, ബാങ്കോക്ക് എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് പുതിയ സര്വീസുകള് തുടങ്ങും. ബംഗളൂരു വഴിയോ സിംഗപ്പുര് വഴിയോ ഓസ്ട്രേലിയ - ജപ്പാന് സർവീസ് ആരംഭിക്കുന്ന കാര്യവും പരിഗണിക്കും.
ഓണം, ക്രസ്മസ്, പുതുവര്ഷം തുടങ്ങിയ സീസണുകളില് അധിക വിമാനങ്ങള് ഗള്ഫ് മേഖലയില് സര്വ്വീസ് നടത്താന് നടപടിയെടുക്കും. തിരുവനന്തപുരത്തിനും ഡല്ഹിക്കും ഇടയില് ബിസിനസ് ക്ലാസുള്ള വിമാനം പരിഗണിക്കും. തിരുവനന്തപുരം - ദുബായ് പോലുള്ള സെക്റ്ററുകളില് കുറവ് വരുത്തിയ വിമാനങ്ങള് ഈ സീസണില് തന്നെ മടക്കിക്കൊണ്ടു വരുമെന്നും അധികൃതര് വ്യക്തമാക്കി.
തിരുവനന്തപുരം, കണ്ണൂര് എയര്പോര്ട്ടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങള് എയര്പോര്ട്ട് അധികാരികളുമായി ചര്ച്ച ചെയ്ത് പരിഹരിക്കാൻ അഡീഷണല് ചീഫ് സെക്രട്ടറി കെ.ആര്. ജ്യോതിലാലിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തി. കണ്ണൂര് വിമാനത്താവള അധികൃതരുമായി വിശദമായ ചര്ച്ച കൊച്ചിയില് നടക്കും. തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങള് മാനെജ്മെന്റിന്റെ ശ്രദ്ധയില്പ്പെടുത്തുമെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവര് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
യോഗത്തില് അഡീഷണല് ചീഫ് സെക്രട്ടറി കെ.ആര്. ജ്യോതിലാല്, എയര് ഇന്ത്യ എക്സ് പ്രസ് ചെയര്മാന് നിപുന് അഗര്വള്, എംഡി അലോക് സിങ്, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അഭിഷേക് ഗാര്ഗ്, അസോസിയേറ്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി.ജി. പ്രഗീഷ് തുടങ്ങിയവര് പങ്കെടുത്തു.