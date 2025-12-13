Kerala

''സ്വർണം കട്ടവനാരപ്പാ, സഖാക്കളാണെ അയ്യപ്പാ...''; പരിഹസിച്ച് അഖിൽ മാരാർ

''ഈ നാട് ആര് ഭരിക്കണം എന്ന് മതേതര ബോധമുള്ള മനുഷ്യർ തീരുമാനിക്കും''
അഖിൽ മാരാർ

കൊച്ചി: തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പുറത്തു വരുമ്പോൾ പ്രതികരണവുമായി നടനും സംവിധായകനുമായ അഖിൽ മാരാർ. എൽഡിഎഫിനെ പരിഹസിച്ചായിരുന്നു പ്രതികരണം.

ഈ നാട് ആര് ഭരിക്കണം എന്ന് മതേതര ബോധമുള്ള മനുഷ്യർ തീരുമാനിക്കുമെന്നും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മൂല്യം ഉള്ള ജനത പിണറായി വിജയനെ ആട്ടി ഇറക്കുന്നു എന്നതാണ് ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടംമെന്നും അഖിൽ ഫെയ്സ് ബുക്കിൽ കുറിച്ചു.

ഫെയ്സ് ബുക്ക് കുറിപ്പ് ഇങ്ങനെ...

സ്വർണ്ണം കട്ടവനാരപ്പാ....

സഖാക്കളാണെ അയ്യപ്പാ...

ഈ നാട് ആര് ഭരിക്കണം എന്ന് മതേതര ബോധമുള്ള മനുഷ്യർ തീരുമാനിക്കും...

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മൂല്യം ഉള്ള ജനത പിണറായി വിജയനെ ആട്ടി ഇറക്കുന്നു എന്നതാണ് ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം..

വിജയം സൂഷ്മതയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്തു മുന്നേറാൻ UDF ന്റെ പോരാളികൾക്ക് കഴിയട്ടെ

എല്ലാ വിധ ആശംസകളും.

