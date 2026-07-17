ആലപ്പുഴയിലെ 'രക്ഷാപ്രവർത്തനം': എസ്ഐടി റിപ്പോർട്ട് ഡിജിപി പരിശോധിക്കുന്നു

തിരുവനന്തപുരം: നവകേരള യാത്രയ്ക്കിടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഗൺമാൻമാർ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ മർദിച്ച കേസിൽ കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട് പൊലീസ് മേധാവി രവത ചന്ദ്രശേഖർ പരിശോധിക്കുന്നു.
ചില കാര്യങ്ങളിൽ വ്യക്ത വരുത്തികൊണ്ടാണ് എസ്ഐടി ഡിജിപിക്ക് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചത്. എഡിജിപി അജിത് കുമാറിന്റെ വിശദീകരണം ലഭിച്ച ശേഷം റിപ്പോർട്ട് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് കൈമാറും.
റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച ശേഷം തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന നിലപാടിലാണ് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ്. കേസിൽ അട്ടമിറി നടന്നതായി നേരത്തെ എസ്ഐടി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അജിത് കുമാർ കേസ് ഡയറി തിരുത്തിയതായി നേരത്തെ തന്നെ മുൻ അന്വേഷണ സംഘം മൊഴി നൽകിയിരുന്നു. എഡിജിപിയുടെ അറിവോടയാണ് രേഖകൾ തിരുത്തിയതെന്ന് ഗ്രേഡ് എസ്ഐമാരും ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ സമ്മതിച്ചിരുന്നു.