കായികമേളയിലെ ഭക്ഷണത്തിൽ പുഴുവെന്ന ആരോപണം; അധ്യാപകൻ അറസ്റ്റിൽ

കോഴിക്കോട്: സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേളയിൽ വിദ്യാർഥികൾക്ക് നൽകിയ ഭക്ഷണത്തിൽ പുഴുക്കളുണ്ടെന്ന് വ്യാജ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചെന്ന കേസിൽ കായികാധ്യാപകൻ അറസ്റ്റിൽ. എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പെരുമ്പാവൂർ വെങ്ങോല ശലേം വൊക്കേഷനൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ അധ്യാപകനായ ജിജോ ജെയിംസിനെ (35) ആണ് വ്യാഴാഴ്ച കുന്നമംഗലം പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
കോഴിക്കോട് എൻഐടി ഗ്രൗണ്ടിൽ നടക്കുന്ന സംസ്ഥാന കായികമേളയിൽ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള എല്ലാ സ്കൂളുകളിലെയും വിദ്യാർഥികൾ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. ബുധനാഴ്ച മേളയിൽ വിദ്യാർഥികൾക്ക് നൽകിയ ഭക്ഷണത്തിൽ പുഴുക്കളുണ്ടെന്ന് ജെയിംസ് ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഇതുസംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റിടുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് എസ്എഫ്ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ മാർച്ചും നടന്നു.
ആരോപണത്തെ തുടർന്ന് സംഘാടകർ പരിശോധന നടത്തിയെങ്കിലും ഇത് തെറ്റാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. കായികമേള കൺവീനർ പി.കെ. അരവിന്ദൻ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കലാപം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് പ്രകോപനം നടത്തിയെന്ന കുറ്റം ചുമത്തി ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത പ്രകാരം കേസെടുത്തു.
വൈകുന്നേരത്തോടെ അധ്യാപകൻ സമൂഹമാധ്യമത്തിലെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തു. തുടർന്ന് കുന്നമംഗലം പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി. ജാമ്യം ലഭിക്കാവുന്ന വകുപ്പിലാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നതെന്നും അധ്യാപകനെ ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടയക്കുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.