മന്ത്രി സജി ചെറിയാനെതിരേ ആരോപണം; ബിനു ചുള്ളിയിലിനെതിരേ കേസ്

ലഹരിക്കടത്ത് കേസിലെ പ്രതിയെ മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ സംരക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന് ആരോപണം
ആലപ്പുഴ: ലഹരിക്കടത്ത് കേസിലെ പ്രതിയെ മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ സംരക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന ആരോപണത്തിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന വർക്കിങ് പ്രസിഡന്‍റ് ബിനു ചുള്ളിയിലിനെതിരേ കേസെടുത്തു. മന്ത്രിയുടെ പരാതിയിൽ ചെങ്ങന്നൂർ പൊലീസാണ് കേസെടുത്തത്.

കരുനാഗപ്പള്ളി ലഹരിക്കടത്ത് കേസിൽ സിപിഎം പുറത്താക്കിയ ഷാനവാസിനെ മന്ത്രി സംരക്ഷിക്കുകയാണെന്നാണ് ബിനു ആരോപിച്ചത്.

കഴിഞ്ഞദിവസം ആലപ്പുഴയിൽ നടന്ന യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്‍റെ പരിപാടിക്കിടെയായിരുന്നു ബിനു ഗുരുതരമായ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത്. സിപിഎം പുറത്താക്കിയിട്ടും ഷാനവാസിനെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാർട്ടി ചിഹ്നത്തിൽ മത്സരിക്കാൻ അനുവദിച്ചെന്നും അതിന് പിന്തുണ നൽകിയത് സജി ചെറിയാനാണെന്നും ബിനു ചുള്ളിയിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

