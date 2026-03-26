അലുവ അതുൽ കൊലക്കേസ്; പ്രതികളുമായി തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി പൊലീസ്

കൊല്ലം: അലുവ അതുൽ കൊലക്കേസിൽ പ്രതികളുമായി തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി പൊലീസ്. പ്രതികളെ കൊലപാതകം നടന്ന കരുനാഗപ്പള്ളി പുതിയകാവിൽ എത്തിച്ച് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി. കേസിൽ 10 പ്രതികലെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യലിനും തെളിവെടുപ്പിനുമായി കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങിയിരുന്നു.
മാർച്ച് 15 നാണ് കേസിന് ആസ്പദമായിരുന്നു സംഭവം. ജി. സന്തോഷ് കൊലക്കേസ് പ്രതി അലുവ അതുൽ ജാമ്യത്തിലിറങ്ങി സ്റ്റേഷനിലെത്തി ഒപ്പിട്ട ശേഷം മടങ്ങവെയാണ് വെട്ടേറ്റ് മരിച്ചത്.
പട്ടാപ്പകൽ കരുനാഗപ്പള്ളി നഗരമധ്യത്തിൽ വച്ചായിരുന്നു കൊലപാതകം. കൊല നടന്ന മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ മുഴുവൻ പ്രതികളെയും പൊലീസ് പിടികൂടിയിരുന്നു.