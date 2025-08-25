തിരുവനന്തപുരം: അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം തടയാന് വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ സഹകരണത്തോടെ ആരോഗ്യവകുപ്പ് ജനകീയ ക്യാംപയിൻ ആരംഭിക്കുന്നു. 30, 31 ദിവസങ്ങളില് സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവന് വീടുകളിലേയും സ്ഥാപനങ്ങളിലേയും കിണറുകള് ക്ലോറിനേറ്റ് ചെയ്യുകയും ജലസംഭരണ ടാങ്കുകള് കഴുകി വൃത്തിയാക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ആരോമന്ത്രി വീണാ ജോര്ജ് അറിയിച്ചു.
വീടുകള്, ആശുപത്രികള്, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്, ഹോസ്റ്റലുകള്, ഫ്ളാറ്റുകള് തുടങ്ങി എല്ലായിടത്തേയും ജലസംഭരണ ടാങ്കുകള് വൃത്തിയാക്കണം. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തില് ചേര്ന്ന യോഗത്തിലെ നിര്ദേശാനുസരണമാണ് തീരുമാനം. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്, ഹരിതകേരളം മിഷന്, ജലവിഭവ വകുപ്പ് എന്നിവയുടെ നേതൃത്വത്തില് നടക്കുന്ന ക്യാംപയ്നില് എല്ലാ ആരോഗ്യപ്രവര്ത്തകരും സ്ഥാപനങ്ങളും പങ്കെടുക്കണമെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു.