ഓപ്പറേഷൻ നുംഖോറിന്‍റെ ഭാഗമായി കസ്റ്റംസ് പിടിച്ചെടുത്ത അമിത് ചക്കാലക്കലിന്‍റെ വാഹനം വിട്ടു നൽകി

ലാൻഡ് ക്രൂയിസർ എസ്‌യുവിയാണ് വിട്ടു നൽകിയത്
കൊച്ചി: ഓപ്പറേഷൻ നുംഖോറിന്‍റെ ഭാഗമായി പിടിച്ചെടുത്ത നടൻ അമിത് ചക്കാലക്കലിന്‍റെ വാഹനം കസ്റ്റംസ് വിട്ടു കൊടുത്തു. ബോണ്ടിന്‍റെയും ബാങ്ക് ഗ‍്യാരണ്ടിയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലാൻഡ് ക്രൂയിസർ എസ്‌യുവിയാണ് വിട്ടു നൽകിയത്.

അമിത് നൽകിയ അപേക്ഷയിൽ കസ്റ്റംസ് അഡീഷണൽ കമ്മിഷണറുടേതാണ് നടപടി. വാഹനം ആവശ‍്യപ്പെടുന്ന പക്ഷം ഹാജരാക്കണം എന്ന വ‍്യവസ്ഥയോടെയാണ് വിട്ടുനൽകിയിരിക്കുന്നത്.

ഓപ്പറേഷൻ നുംഖോറിന്‍റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാന വ‍്യാപകമായി കസ്റ്റംസ് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ 150 മുതൽ‌ 200 വരെ വാഹനങ്ങൾ കേരളത്തിലുള്ളതായി കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചെന്നും ഇതിൽ 36 വാഹനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തുവെന്നും കസ്റ്റംസ് കമ്മിഷണർ ടിജു തോമസ് നേരത്തെ വ‍്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

