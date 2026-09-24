കൊച്ചി: റെയ്ഡിനിടെ പിടിച്ചെടുത്ത ഡോളർ തിരിച്ചുനൽകണമെന്ന ആവശ്യവുമായി റിപ്പോർട്ടർ ചാനൽ എംഡി ആന്റോ അഗസ്റ്റിൻ കോടതിയെ സമീപിച്ചു. എന്നാൽ തിരിച്ചുനൽകാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും വിശദമായ പരിശോധന ആവശ്യമാണെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. 6,500 ഓളം ഡോളറായിരുന്നു റെയ്ഡിനിടെ ആന്റോ അഗസ്റ്റിന്റെ കൈവശം നിന്നും കണ്ടെടുത്തത്.
ഇഡി/ഇൻകം ടാക്സ് ഏജൻസികൾക്ക് പൊലീസ് റിപ്പോർട്ട് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. പരിശോധന പൂർത്തായായാൽ മാത്രമെ പണം തിരിച്ചുനൽകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന നിലപാടിലാണ് പൊലീസ്. അതേസമയം, കേസിൽ ആന്റോ അഗസ്റ്റിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ സെഷൻസ് കോടതി സെപ്റ്റംബർ 24ന് പരിഗണിക്കും.