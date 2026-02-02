Kerala

തൊണ്ടിമുതൽ കേസ്; ആന്‍റണി രാജുവിന്‍റെ ശിക്ഷാവിധി താത്കാലികമായി മരവിപ്പിച്ചു

നടപടി തിരുവനന്തപുരം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതിയുടേത്
Antony Raju's sentence temporarily suspended

ആന്‍റണി രാജു

Updated on

തിരുവനന്തപുരം: തൊണ്ടിമുതൽ കേസിൽ ആന്‍റണി രാജുവിന്‍റെ ശിക്ഷാവിധി താത്കാലികമായി മരവിപ്പിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതിയുടേതാണ് നടപടി. കുറ്റക്കാരനാക്കിയ വിധി നിലനിൽക്കും.

അന്തിമവിധി വരും വരെയാണ് ശിക്ഷാവിധി താത്കാലികമായി മരവിപ്പിച്ചത്. അതേസമയം ആന്‍റണി രാജുവിന് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ‌ മത്സരിക്കുന്നതിനുള്ള അയോഗ്യത തുടരും.

നെടുമങ്ങാട് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി മൂന്നുവർഷത്തേക്കാണ് ആന്‍റണി രാജുവിനെ ശിക്ഷിച്ചിരുന്നത്. ഇതോടെ എംഎൽഎ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ആന്‍റണി രാജു അയോഗ്യനായിരുന്നു. ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആന്‍റണി രാജുവിന് മത്സരിക്കാനാകില്ല.

Court Order
antony raju
mla

Also Read

No stories found.

Trending

No stories found.
logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com