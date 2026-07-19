Kerala

ആറന്മുള വള്ളസദ്യയ്ക്ക് ഞായറാഴ്ച തുടക്കം, ദേവസ്വം മന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും

സെപ്റ്റംബർ 16 വരെയാണ് വള്ളസദ്യയുള്ളത്
Aranmula Vallasadya begins Monday, Devaswom Minister to inaugurate

ആറന്മുള വള്ളസദ്യയ്ക്ക് ഞായറാഴ്ച തുടക്കം, ദേവസ്വം മന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും

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ആറന്മുള: ആറന്മുള പാർഥസാരഥി ക്ഷേത്രത്തിലെ വള്ളസദ്യയ്ക്ക് ഞായറാഴ്ച തുടക്കം. ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിയ്ക്ക് നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ ദേവസ്വം മന്ത്രി കെ. മുരളീധരൻ വള്ളസദ്യയുടെ ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും. കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി മുഖ്യാതിഥിയാവും.

സെപ്റ്റംബർ 16 വരെയാണ് വള്ളസദ്യയുള്ളത്. ഇടക്കുളം മുതൽ ചെന്നിത്തവ വരെയുള്ള 52 കരകളിലെ വള്ളിയോടങ്ങൾ വഴിപാട് അനുസരിച്ച് ഓരോ ദിവസങ്ങളിലും പങ്കെടുക്കും. ഭക്തർ‌ വഴിപാടായി സമർപ്പിക്കുന്ന വള്ളസദ്യയ്ക്ക് വലിയ ജനപങ്കാളിത്തമാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇതുവരെ 502 വള്ളസദ്യകളാണ് ഭക്തർ ബുക്ക് ചെയ്തത്.

വഴിപാട് കഴിക്കുന്നവർക്ക് പുറമേ സാധാരണക്കാർക്കും വള്ളസദ്യയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഇത്തവണ വിപുലമായ സൗകര്യങ്ങളാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഓൺലൈൻ വഴിയും അല്ലാതെയും ലഭ്യമാകുന്ന സ്പെഷ്യൽ പാസുകൾ മുഖേന വഴിപാടുകാരല്ലാത്തവർക്കും വള്ളസദ്യയിൽ പങ്കെടുക്കാം.

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