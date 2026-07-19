തിരുവനന്തപുരം: നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തോൽവിയിൽ തിരുത്തൽ നടപടിക്കൊരുങ്ങി സിപിഎം. എന്തൊക്കെയാണ് പാർട്ടിക്ക് വീഴ്ച പറ്റിയതെന്നും ഏതു തരത്തിലുള്ള തിരുത്തൽ നടപടികളാണ് വേണ്ടതെന്നും ചർച്ച നടത്തി കർമപദ്ധതിയുണ്ടാക്കാനാണ് നീക്കം. ഇതിനായി വിശാല സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി സെപ്റ്റംബർ രണ്ടാം വാരം കോഴിക്കോട് വച്ച് നടക്കും.
ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗങ്ങൾ, സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ, പോഷക സംഘടനയുടെ ഭാരവാഹികൾ എന്നിവരടക്കം പ്രതിനിധികളാകും. തിരുത്തൽ വേണ്ട കാര്യങ്ങളുടെ കരട് അടുത്തിടെ നടന്ന കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ തയാറാക്കിയിരുന്നു. ഇതു പ്രകാരമായിരിക്കും വിശാല സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി യോഗത്തിന്റെ അജൻഡയും തീരുമാനങ്ങളും ഉണ്ടാകുക.