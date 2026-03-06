നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: എലത്തൂർ‌ സീറ്റ് എൻസിപിക്ക്, സിപിഎം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിൽ തീരുമാനം

കോഴിക്കോട്: വരുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എലത്തൂർ സീറ്റ് എൻസിപിക്ക് നൽകാൻ സിപിഎം കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിൽ തീരുമാനം. ഘടക കക്ഷികളുടെ സീറ്റ് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടെന്നാണ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിൽ തീരുമാനിച്ചത്. സീറ്റ് ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് നേരത്തെ പ്രാദേശിക ഘടകങ്ങളിൽ നിന്നും ആവശ്യം ശക്തമായിരുന്നു.
എലത്തൂരിലെ സ്ഥാനാർഥിത്വം സംബന്ധിച്ച് മന്ത്രി എ.കെ. ശശീന്ദ്രനും ജില്ലയിലെ എൻസിപി നേതൃത്വവും തമ്മിൽ ഭിന്നാഭിപ്രായമാണുള്ളത്. മന്ത്രിയും എൻസിപിയും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ബാധിക്കുമോയെന്നാണ് ആശങ്ക. വിഷയത്തിൽ സിപിഎം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അന്തിമ തീരുമാനത്തിൽ എത്തട്ടെയെന്നാണ് ജില്ലാ നേതൃത്വത്തിന്റെ നിലപാട്.