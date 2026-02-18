Kerala

ബാറുകളുടെ പ്രവർത്തനസമയം‌: തീരുമാനം നിയമപരമാണെന്ന് ധനമന്ത്രി

ബാർ സമയക്രമം നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതത് വകുപ്പുകളാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്.
കെ.എൻ. ബാലഗോപാൽ.

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ ബാറുകളുടെ പ്രവർത്തന സമയം മാറ്റിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യാതൊരുവിധ രാഷ്ട്രീയ വിവാദവുമില്ലെന്ന് ധനമന്ത്രി കെ.എൻ. ബാലഗോപാൽ. തിരുവനന്തപുരത്ത് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. സർക്കാർ എടുത്ത തീരുമാനം പൂർണമായും നിയമപരമാണെന്നും നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ബാർ സമയക്രമം നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതത് വകുപ്പുകളാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. സാധാരണ നിലയിലുള്ള ഇത്തരം ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങൾ അതാത് വകുപ്പുകൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കും. നിയമപരമല്ലാത്ത യാതൊരു കാര്യവും ഒരു വകുപ്പും ചെയ്യില്ലെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിചേർത്തു.

ബാർ സമയം മാറ്റുന്നത് പോലുള്ള വിഷയങ്ങൾ മന്ത്രിസഭയ്ക്ക് മുന്നിൽ വരണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ലെന്നും, വകുപ്പ് തലത്തിൽ എടുക്കാവുന്ന തീരുമാനമാണിതെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.

