കേരളത്തിന് വന്ദേഭാരത് സ്ലീപ്പർ രണ്ടെണ്ണം

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിലെ റെയിൽവേ യാത്രക്കാർക്ക് ഏറെ സന്തോഷം നൽകുന്ന വാർത്തയുമായി ദക്ഷിണ റെയിൽവേ. രാജ്യത്ത് ഈ വർഷം പുറത്തിറങ്ങുന്ന 12 വന്ദേ ഭാരത് സ്ലീപ്പർ ട്രെയിനുകളിൽ രണ്ടെണ്ണം കേരളത്തിന് ലഭിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ആദ്യത്തേത് തിരുവനന്തപുരം - ബംഗളൂരു റൂട്ടിലായിരിക്കും സർവീസ് നടത്തുക. ഇതോടെ ബംഗളൂരുവിലേക്കുള്ള രാത്രികാല യാത്രാ ദുരിതത്തിന് വലിയൊരു പരിഹാരമാകും.
രാത്രികാലങ്ങളിൽ ബംഗളൂരുവിലേക്ക് പോകാൻ വലിയൊരു വിഭാഗം യാത്രക്കാർ നിലവിൽ ആശ്രയിക്കുന്നത് സ്വകാര്യ ബസുകളെയാണ്. സ്ലീപ്പർ വന്ദേ ഭാരത് എത്തുന്നതോടെ സുരക്ഷിതവും വേഗമേറിയതുമായ യാത്രാ സൗകര്യം യാത്രക്കാർക്ക് ലഭ്യമാകും. വൈകുന്നേരം തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ബംഗളൂരുവിൽ എത്തുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ട്രെയിൻ ഷെഡ്യൂൾ ക്രമീകരിക്കുക.
നേരത്തെ തിരുവനന്തപുരം - ബംഗളൂരു റൂട്ടിൽ വന്ദേ ഭാരത് സ്ലീപ്പർ അനുവദിക്കുമെന്ന് ദക്ഷിണ റെയിൽവേ ജനറൽ മാനേജർ അറിയിച്ചിരുന്നതായി കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് എംപി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
കേരളത്തിന് ലഭിക്കുമെന്ന് കരുതുന്ന രണ്ടാമത്തെ സ്ലീപ്പർ ട്രെയിൻ തിരുവനന്തപുരം - ചെന്നൈ റൂട്ടിലായിരിക്കും ഓടുക. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് കേരളത്തിനും തമിഴ്നാടിനും കൂടുതൽ ട്രെയിനുകൾ ലഭിക്കുന്നത്. നിലവിൽ എറണാകുളം - ബംഗളൂരു റൂട്ടിൽ സർവീസ് നടത്തുന്ന വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിനിന് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നത്.
സമയലാഭം: റോഡ് മാർഗമുള്ള യാത്രയേക്കാൾ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്താം.
ആധുനിക സൗകര്യങ്ങൾ: ബയോ-വാക്വം ടോയ്ലറ്റുകൾ, സെൻസർ അധിഷ്ഠിത ലൈറ്റുകൾ എന്നിവ യാത്ര കൂടുതൽ സുഖകരമാക്കും.
സുരക്ഷ: ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡോറുകൾക്കൊപ്പം ട്രെയിൻ കൂട്ടിയിടികൾ ഒഴിവാക്കാനുള്ള 'കവച്' (Kavach) സംവിധാനവും ഇതിലുണ്ട്.
ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് സാധാരണ ട്രെയിനുകളെ അപേക്ഷിച്ച് അല്പം വർധിക്കുമെങ്കിലും, അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള സൗകര്യങ്ങളും സുരക്ഷയുമാണ് റെയിൽവേ യാത്രക്കാർക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്.
നിലവിൽ കേരളം ഉപയോഗിക്കുന്ന വന്ദേ ഭാരത് ചെയർ കാറുകൾ പോലെ തന്നെ സ്ലീപ്പർ ട്രെയിനുകളും യാത്രക്കാർ ഏറ്റെടുക്കുമെന്നാണ് അധികൃതരുടെ പ്രതീക്ഷ.