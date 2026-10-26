സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലെ ചികിത്സാനിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ ബിൽ കൊണ്ടുവരും: ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ. മുരളീധരൻ

തിരുവനന്തപുരം: സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലെ ചികിത്സാനിരക്കുകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി അടുത്ത നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ ബിൽ അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ. മുരളീധരൻ. സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലെ നിരക്കുകൾ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത സർക്കാർ തത്ത്വത്തിൽ അംഗീകരിച്ചതായും അദ്ദേഹം തിങ്കളാഴ്ച നിയമസഭയിൽ ചോദ്യോത്തരവേളയിൽ വ്യക്തമാക്കി.
നിരവധി സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾ വിദേശ കമ്പനികളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായ സാഹചര്യത്തിൽ ആശുപത്രി മുറികളുടെ വാടകയും മരുന്നുകളുടെ വിലയും മതിയായ നിയന്ത്രണമില്ലാതെ വർധിക്കുകയാണെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഇതുമൂലം ചില ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ ചികിത്സാ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ നൽകാൻ വിമുഖത കാട്ടുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബിൽ സർക്കാർ പരിഗണനയിലാണെന്നും നിലവിലെ സമ്മേളനത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കില്ലെങ്കിലും അടുത്ത സമ്മേളനത്തിൽ തീർച്ചയായും അവതരിപ്പിക്കുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
കേരളത്തിൽ ആയുർവേദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം കണ്ടെത്താൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയുൾപ്പെടെയുള്ളവരടങ്ങിയ സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു. കേന്ദ്ര ആയുഷ് മന്ത്രിക്ക് ലഭിച്ച നിവേദനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു നടപടി. സംഘം ഡൽഹി സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിവരികയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ലൈസൻസില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്പാകളെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന്, ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിലവിലെ നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി മറുപടി നൽകി. എല്ലാ സ്പാകളിലും പരിശോധന നടത്താൻ ആരോഗ്യവകുപ്പിന് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആരോഗ്യ ഇൻസ്പെക്റ്റർമാർ പരിശോധനകൾ നടത്തിവരികയാണെന്നും നിയമലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയാൽ നടപടിയെടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സംസ്ഥാന ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ആയുർവേദ മരുന്ന് നിർമാതാക്കളായ ഔഷധിയിൽ നടന്നതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന സൗന്ദര്യചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യത്തിനും മന്ത്രി മറുപടി നൽകി. മുട്ട, ചെമ്പരത്തിമൊട്ടുകൾ, സിട്രസ് പഴങ്ങളുടെ നീര് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ചികിത്സ മുൻ ഔഷധി ചെയർമാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്നുവെന്ന മാധ്യമവാർത്തയെക്കുറിച്ച് ആരോഗ്യവകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സമിതി അന്വേഷണം നടത്തിയിരുന്നു.
ചോദ്യത്തിൽ പരാമർശിച്ച തരത്തിലുള്ള ചികിത്സ നടന്നതായി സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. റിപ്പോർട്ട് തനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതുവരെ നടപടിയെടുത്തിട്ടില്ലെന്നും തുടർനടപടികൾ ഉണ്ടായേക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.