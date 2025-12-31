"ഇടതുപക്ഷത്തിന് തോൽവി പുത്തരിയല്ല, തെറ്റുകൾ തിരുത്തി തിരിച്ചുവരും": ബിനോയ് വിശ്വം

തിരുവനന്തപുരം: തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽഡിഎഫിനുണ്ടായ തോൽവിയുടെ കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ പാർട്ടി ശ്രമിക്കുമെന്ന് സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബിനോയ് വിശ്വം. തെറ്റുകൾ തിരുത്തി പാർട്ടി തിരിച്ചുവരുമെന്നു പറഞ്ഞ ബിനോയ് വിശ്വം ഇത്തവണയും തുടർഭരണമുണ്ടാവുമെന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കാലത്തിന്റെ തീരുമാനമായിട്ടാണ് ഈ പരാജയത്തെ കാണുന്നതെന്നും ജനവിധിയെ തലതാഴ്ത്തി അംഗീകരിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ജനങ്ങൾ തന്ന മുന്നറിയിപ്പായി ഈ തോൽവിയെ കാണുന്നുവെന്നും ഇടതുപക്ഷത്തിനും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കും തോൽവി പുത്തരിയല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.