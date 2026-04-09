എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിക്കായി ഫെയ്സ് ബുക്കിലൂടെ വോട്ട് തേടി ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി; വിവാദമായതോടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തു

പാലക്കാട്: പാലക്കാട്ട ഇടതു മുന്നണി സ്ഥാനാർഥിക്ക് വോട്ട് ചോദിച്ച് ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി. ചിറ്റൂരിലെ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി പ്രാണേഷ് രാജേന്ദ്രൻ ഫെയ്സ് ബുക്കുലൂടെയാണ് എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി വി. മുരുകദാസിനായി വോട്ട് ചോദിച്ചത്. വിവാദമായതിന് പിന്നാലെ ഫെയ്സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് പിൻവലിച്ചു.
ചിറ്റൂരില് ഇടതുപക്ഷവും ബിജെപിയും തമ്മിലുള്ള സിജെപി ഡീല് വീണ്ടും പുറത്തു വന്നിരിക്കുകയാണെന്ന് കോണ്ഗ്രസ് പരിഹസിച്ചു. എന്നാല് ഫെയ്സ്ബുക്ക് പേജ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് താനല്ലെന്നും, ഫെയ്സ്ബുക്ക് ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടതാണോയെന്ന് സംശയമുണ്ടെന്നുമാണ് എന്ഡിഎ സ്ഥാനാര്ഥി പ്രാണേഷ് വിശദീകരിക്കുന്നത്.