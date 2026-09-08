മെസിയെ കേരളത്തിലെത്തിക്കാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തുള്ള തട്ടിപ്പ്; കേന്ദ്ര ഏജൻസികളെ സമീപിച്ച് ഷോൺ ജോർജ്

കോട്ടയം: ഫുട്ബോൾ ഇതിഹാസം ലയണൽ മെസിയെയും അർജന്റീന ദേശീയ ടീമിനെയും കേരളത്തിലെത്തിക്കാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ സംഭവത്തിൽ കേന്ദ്ര ഏജൻസികളെ സമീപിച്ച് ബിജെപി ഉപാധ്യക്ഷൻ ഷോൺ ജോർജ്.
എസ്എഫ്ഐഒ, ഇഡി, ഐടി, സിബിഐ അടക്കമുള്ള ഏജൻസികൾക്കാണ് ഷോൺ ജോർജ് പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. റിപ്പോർട്ടർ ടിവിയുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ, ജിഎസ്ടി രജിസ്ട്രേഷൻ തട്ടിപ്പ് എന്നിവ പരിശോധിക്കണമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവശ്യം.
തട്ടിപ്പുകളുടെ തെളിവുകൾ അടക്കമാണ് ഷോൺ ജോർജ് പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. റിപ്പോർട്ടർ ടിവി വലിയ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയെന്നാണ് ഷോൺ ജോർജ് പറയുന്നത്. വിഷയം അന്വേഷിക്കാൻ സർക്കാർ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം രൂപീകരിച്ചതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി.
റിപ്പോർട്ടർ ടിവി രൂപീകരിച്ചത് തന്നെ തട്ടിപ്പ് നടത്താൻ വേണ്ടിയാണെന്നാണ് ഷോൺ ജോർജിന്റെ വാദം. പ്രതികളെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാകരുതെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘമെന്നു പറഞ്ഞ ഷോൺ വലിയ തോതിൽ ജിഎസ്ടി തട്ടിപ്പ് നടന്നുവെന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.