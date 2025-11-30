Kerala

ഒളിംപിക്സ് തിരുവനന്തപുരത്ത്! എല്ലാവർക്കും വീട്; വമ്പൻ വാഗ്ദാനങ്ങളുമായി ബിജെപിയുടെ പ്രകടന പത്രിക

തിരുവനന്തപുരത്തെ ഇന്ത്യയിലെ മികച്ച നഗരങ്ങളിലൊന്നാക്കും
bjp thiruvananthapuram election manifesto highlights

Updated on

തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള ബിജെപി പ്രകടന പത്രിക പുറത്തിറക്കി. സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറാണ് പത്രിക പുറത്തിറക്കിയത്. 2036 ൽ നടക്കുന്ന ഒളിംപിക്സിന് വേദികളിലൊന്നായി തിരുവനന്തപുരത്തെ മാറ്റമെന്നതാണ് പത്രിയിലെ പ്രധാന വാഗ്ദാനം.

ഇതിനായി കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ സമ്മർദം ചെലുത്തുമെന്നും തിരുവനന്തപുരത്തെ ഇന്ത്യയിലെ മികച്ച നഗരങ്ങളിലൊന്നാക്കുമെന്നും പത്രിയിൽ പറയുന്നു. മത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും വീടും എല്ലാ വാർഡിലും കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയും വാഗാദാനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ഒളിംപിക്സിന് ഇന്ത്യ വേദിയാവുമോ എന്നതിൽ പോലും വ്യക്തതയില്ലാത്ത സമയത്താണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇത്തരമൊരു വാഗ്ദാനം എത്തുന്നതെന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.

