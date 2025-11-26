Kerala

ബണ്ടി ചോര്‍ വീണ്ടും കസ്റ്റഡിയിൽ

പേരൂര്‍ക്കട പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേഷനില്‍ നിന്ന് 76,000 രൂപയും കുറച്ചു സാധനങ്ങളും കിട്ടാനുണ്ടെന്നാണ് ബണ്ടി ചോര്‍ പറയുന്നത്
തിരുവനന്തപുരം: കുപ്രസിദ്ധ മോഷ്ടാവ് ബണ്ടി ചോര്‍ വീണ്ടും കസ്റ്റഡിയിൽ. ബുധനാഴ്ച തിരുവനന്തപുരത്തെത്തിയ ബണ്ടി ചോറിനെ തമ്പാനൂര്‍ റെയ്‌​ൽ​വേ സ്റ്റേഷനില്‍ നിന്നാണു കസ്റ്റഡിയി​ൽ എ​ടു​ത്ത​ത്. പേരൂര്‍ക്കട പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അഭിഭാഷകനെ കാണാന്‍ എത്തിയെന്നാണ് ബണ്ടി​ ചോര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് പറഞ്ഞത്.​

എ​ന്നാല്‍ പരസ്പരവിരുദ്ധമാ​യി സം​സാ​രി​ച്ച​തി​നാ​ൽ റെയ്ൽവേ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയായിരുന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് പേരൂര്‍ക്കട മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തില്‍ എത്തിച്ച് ബ​ണ്ടി ചോ​റി​നെ പരിശോധന​യ്ക്ക് വി​ധേ​യ​നാ​ക്കി. ഇ​യാ​ളു​ടെ യാ​ത്ര​യ്ക്ക് ഗൂ​ഢ ല​ക്ഷ്യ​മു​ണ്ടോ​യെ​ന്ന​റി​യാ​നാ​ണ് റെയ്ല്‍വേ എസ്പി ഷഹന്‍ഷായുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ചോദ്യം ചെയ്ത​ത്.

പേരൂര്‍ക്കട പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേഷനില്‍ നിന്ന് 76,000 രൂപയും കുറച്ചു സാധനങ്ങളും കിട്ടാനുണ്ടെന്നാണ് ബണ്ടി ചോര്‍ പറയുന്നത്. ഇതാവശ്യപ്പെട്ട് സ്റ്റേഷനില്‍ എത്തിയെങ്കിലും രേഖകള്‍ ഇല്ലാത്തതിനാല്‍ തി​രി​ച്ച​യ​ച്ച​ത്രെ. തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് അഭിഭാഷകനെ സമീപിച്ചതെന്നും ബ​ണ്ടി ചോ​ർ പ​റ​യു​ന്നു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊച്ചിയില്‍ നിന്ന് റെയ്‌​ൽ​വേ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത ബണ്ടി ചോറിനെ വിട്ടയച്ചിരുന്നു. പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ നിന്ന് അഡ്വ. ​ആളൂരിന്‍റെ ഓഫിസിലേക്കാണ് ബണ്ടി ചോര്‍ പോയത്. ‌എറണാകുളത്ത് എത്തിയ​ശേഷമാണ് ആളൂ​രി​ന്‍റെ വി​യോ​ഗ വിവരം അറിഞ്ഞതെന്നായിരുന്നു ഇയാൾ പറഞ്ഞത്. സംശയാസ്പദമായി ഒന്നുമില്ലെന്നും അതിനാലാണ് വിട്ടയച്ചതെന്നും എറണാകുളം സൗത്ത് റെയ്ൽ​വേ പൊലീസ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

