കോഴിക്കോട്: കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയിലെ നെറ്റ്വർക്ക് തകരാർ പരിഹരിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് തിങ്കളാഴ്ച നടത്താനിരുന്ന എല്ലാ പരീക്ഷകളും മാറ്റിവെച്ചു. വ്യാഴാഴ്ചയുണ്ടായ ശക്തമായ ഇടിമിന്നലിൽ സർവകലാശാലയുടെ സെർവർ തകരാറിലായതോടെയാണ് പ്രതിസന്ധിയുണ്ടായത്.
ഇതിനെത്തുടർന്ന് വെള്ളി, ശനി ദിവസങ്ങളിലെ പരീക്ഷകളും നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിരുന്നു. തിങ്കളാഴ്ച നടത്താനിരുന്ന പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ തീയതി പിന്നീട് അറിയിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
എന്നാൽ, ഇന്റേണൽ, പ്രാക്ടിക്കൽ, വൈവ പരീക്ഷകൾക്ക് യാതൊരു മാറ്റവുമുണ്ടാവില്ല. ഇവ നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം തന്നെ നടക്കുമെന്നും സർവകലാശാല അറിയിച്ചു. തകരാർ പരിഹരിക്കാനുള്ള അടിയന്തര നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.