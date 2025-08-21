Kerala

കോതമംഗലത്ത് കാറും സ്കൂട്ടറും കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം; വ്യാപാരി മരിച്ചു

സ്കൂട്ടർ കാറിന്‍റെ പിൻഭാഗത്തെ ടയറിനടിയിൽ കുരുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന നിലയിലായിരുന്നു
car scooter accident one death in kothamangalam

കോതമംഗലം: കാറും സ്കൂട്ടറും കൂട്ടിയിടിച്ച് വ്യാപാരി മരിച്ചു. നെല്ലിക്കുഴി ഇടപ്പാറ മുഹമ്മദ് (48) ആണ് മരിച്ചത്. ആലുവ - മൂന്നാർ റോഡിൽ നങ്ങേലിപ്പടി റാഡോ കമ്പനിക്ക് മുന്നിൽ വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട് ആറുമണിയോടെയാണ് അപകടം.

കോതമംഗലത്തേക്കു വന്ന കാറ് എതിരെ വന്ന സ്കൂട്ടറിൽ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു.റാഡോ കമ്പനിയുടെ മതിലും തകർന്നിട്ടുണ്ട്. സ്കൂട്ടർ കാറിന്‍റെ പിൻഭാഗത്തെ ടയറിനടിയിൽ കുരുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന നിലയിലായിരുന്നു.ഗുരുതര പരുക്കേറ്റ മുഹമ്മദിനെ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. മൃതദേഹം താലൂക്ക് ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ. ഭാര്യ:പാനിപ്ര കോനേത്താൻ റംല മക്കൾ:അൽത്താഫ്,അൽന ഫാത്തിമ

accident
death
kothamangalam

