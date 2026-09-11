Kerala

പിഎം ശ്രീയുടെ ഭാഗമാകണം; സംസ്ഥാനത്തിന് വീണ്ടും കേന്ദ്രത്തിന്‍റെ കത്ത്

കേരളം ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവച്ചതാണെന്നും മന്ത്രിസഭാ ഉപസമിതിയുടെ നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കണമെന്നുമാണ് കത്തിലെ പ്രധാന ആവശ‍്യം
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പിഎം ശ്രീയുടെ ഭാഗമാകണം; സംസ്ഥാനത്തിന് വീണ്ടും കേന്ദ്രത്തിന്‍റെ കത്ത്

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തിരുവനന്തപുരം: പിഎം ശ്രീ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാകണമെന്ന് ആവശ‍്യപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് വീണ്ടും കത്തയച്ചു. രണ്ട് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കത്ത് ലഭിച്ചെന്നാണ് മന്ത്രി എൻ. ഷംസുദ്ദീൻ പറയുന്നത്. കേരളം ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവച്ചതാണെന്നും മന്ത്രിസഭാ ഉപസമിതിയുടെ നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കണമെന്നുമാണ് കത്തിലെ പ്രധാന ആവശ‍്യം.

പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ ഉടൻ തീരുമാനമെടുക്കണമെന്നും എന്നാൽ മാത്രമെ തുടർനടപടിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂയെന്നും കത്തിൽ പറയുന്നതായി മന്ത്രി പറഞ്ഞു. വിഷയത്തിൽ മുഖ‍്യമന്ത്രിയും പാർട്ടി നേതൃത്വവും ചർച്ചചെയ്ത് തീരുമാനമെടുക്കുമെന്ന് മന്ത്രി അറിയിച്ചു.

എന്നാൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്‍റെ വിദ‍്യാഭ‍്യാസ പദ്ധതിയായ പിഎം ശ്രീ നടപ്പാക്കരുതെന്ന നിലപാടിലാണ് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം. കേന്ദ്രത്തിന്‍റെ രാഷ്ട്രീയ അജൻഡ സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പാക്കാനുള്ള പരോക്ഷ ശ്രമമാണിതെന്ന് മാത‍്യു കുഴൽനാടൻ അടക്കമുള്ള കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ആരോപിച്ചിരുന്നു.

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