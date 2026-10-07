കോട്ടയം: പാലാ എംഎൽഎ മാണി സി. കാപ്പന് എതിരായ ചെക്ക് കേസിൽ ശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്നത് മരവിപ്പിച്ചു. മുംബൈ ദിന്തോഷി സെഷൻസ് കോടതിയാണ് ശിക്ഷ മരവിപ്പിച്ചത്.
നാല് ചെക്ക് കേസുകളിലായി മാണി സി. കാപ്പന് മൂന്നര വർഷം തടവും 5.30 കോടി രൂപ പിഴയുമാണ് മുംബൈ ബോറിവ്ലി മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി വിധിച്ചിരുന്നത്. ശിക്ഷ റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് മാണി സി. കാപ്പൻ നൽകിയ അപ്പീലാണ് സെഷൻസ് കോടതിയുടെ അനുകൂല ഉത്തരവ്. വിധി താൽക്കാലികമായി മരവിപ്പിച്ച കോടതി അപ്പീൽ നടപടിയുടെ ഭാഗമായി പിഴ തുകയുടെ 20% ശതമാനം കെട്ടിവയ്ക്കണം എന്ന് നിർദേശിക്കുകയായിരുന്നു.
ഡിസംബർ 18 ന് മുമ്പ് തുക അടച്ചില്ലെങ്കിൽ അപ്പീൽ തള്ളുമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. വിശദമായ വാദം കേട്ടതിനു ശേഷമായിരുന്നു കോടതിയുടെ തീരുമാനം. ഈ വ്യവസ്ഥയ്ക്കെതിരേ ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയിൽ മാണി സി. കാപ്പൻ അപ്പീൽ നൽകും