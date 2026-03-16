പീഡനശ്രമം; പള്ളി വികാരി അറസ്റ്റിൽ

കോട്ടയം: പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കേസിൽ പള്ളി വികാരി അറസ്റ്റിൽ. പാലൂർക്കാവ് സിഎസ്ഐ പള്ളിയിലെ വികാരിയും കോട്ടയം വെള്ളൂർ സ്വദേശിയുമായ സന്തോഷിനെയാണ് പെരുവന്താനം പൊലീസ് പിടികൂടിയത്. ഫെബ്രുവരി ഒൻപതിനായിരുന്നു കേസിന് ആസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്.
പള്ളിമേടയിൽ വെച്ചാണ് പുരോഹിതന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പീഡനശ്രമം ഉണ്ടായതെന്നാണ് വിവരം. കൗൺസിലിങിനായി എത്തിയ പെൺകുട്ടിയോട് വികാരി മോശമായി പെരുമാറുകയായിരുന്നു.
സംഭവം പെൺകുട്ടി വീട്ടുകാരെ ധരിപ്പിക്കുകയും തുടർന്ന് പെരുവന്താനം പൊലീസിൽ പരാതി നൽകുകയുമായിരുന്നു. പരാതി ഉയർന്നതോടെ വികാരി ഒളിവിൽ പോവുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ പുരോഹിതനെ വേളാങ്കണ്ണിയിലെത്തി പിടികൂടുകയായിരുന്നു. പ്രതിയെ നാട്ടിലെത്തിച്ച് നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി കോടതി ഹാജരാക്കി റിമാന്റ് ചെയ്തു.