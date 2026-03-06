സിവിൽ സർവീസ് ഫലം; അനുജ് അഗ്നിഹോത്രിക്ക് ഒന്നാംറാങ്ക്, മലയാളിയായ ശ്രുതിക്ക് 18-ാം റാങ്ക്

ന്യൂഡൽഹി: യുപിഎസ്സി സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അനുജ് അഗ്നിഹോത്രിക്കാണ് ഒന്നാംറാങ്ക്. മലയാളിയായ ശ്രുതി.ആർ 18ആം റാങ്ക് നേടി. റാങ്ക് പട്ടികയിൽ ഇടംപിടിച്ചവരുടെ പേരും റോൾ നമ്പറും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പിഡിഎഫ്, വെബ്സൈറ്റിലെ ഫൈനൽ റിസർട്ട് എന്ന വിഭാഗത്തിൽ ലഭ്യമാണ്. 2025 മെയ് 25ന് നടന്ന പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷയോടെയാണ് ഈ വർഷത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടികൾ തുടങ്ങിയത്.
തുടർന്ന് ഓഗസ്റ്റ് 22 മുതൽ 31 വരെ മെയിൻ പരീക്ഷകൾ നടന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ അവസാനഘട്ടമായ അഭിമുഖം ഫെബ്രുവരി 27നാണ് പൂർത്തിയായത്. അഭിമുഖം കഴിഞ്ഞ് ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന മുൻവർഷത്തെ രീതി തന്നെയാണ് കമ്മീഷൻ ഇത്തവണയും പിന്തുടർന്നത്.
തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് കേഡർ അനുവദിക്കുന്നതിനായുള്ള തുടർനടപടികളും നിയമന നടപടികളും ഉടനെ ആരംഭിക്കും. പരീക്ഷയെഴുതിയവരുടെ മാർക്കും വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. റാങ്ക് പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർക്കും അല്ലാത്തവർക്കും തങ്ങളുടെ മാർക്ക് പരിശോധിക്കാൻ അവസരമുണ്ടാകും. മെറിറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്,