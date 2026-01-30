ബെംഗളൂരു: ബെംഗളൂരു ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കോൺഫിഡന്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഉടമ സി.ജെ. റോയ്യുടെ മരണത്തെത്തുടർന്ന് സംഭവസ്ഥലത്ത് പൊലീസ് വിശദമായ പരിശോധന നടത്തി.
വെടിവച്ച തോക്ക് പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബെംഗളൂരു റിച്ചിമണ്ട് സർക്കിളിന് സമീപമുള്ള കോൺഫിഡന്റ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഓഫിസിനുള്ളിൾ വച്ചാണ് റോയ് സ്വയം വെടിവച്ച് മരിച്ചത്.
കോൺഫിഡന്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫിസിനകത്ത് നടത്തിയത് റെയ്ഡ് തന്നെയാണെന്ന് ആദായനികുതി വകുപ്പ് ഇതു വരെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. സംഭവസ്ഥലത്ത് ഉണ്ടായവരിൽ നിന്നും മൊഴിയെടുക്കുമെന്നും സിസിടിവി ക്യാമറകളും ഹാർഡ് ഡിസ്കളും കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കാൻ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. നാരായണ ആശുപത്രിയിലേക്ക് സി.ജെ. റോയ്യുടെ മൃതദേഹം മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.