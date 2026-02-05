Kerala

നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മാനന്തവാടി സീറ്റ് നൽകണം; ഹൈക്കമാൻഡിനെ സമീപിക്കാനൊരുങ്ങി സി.കെ. ജാനു

നേരത്തെ ജനാധിപത‍്യ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി 2 സീറ്റുകളിൽ മത്സരിക്കുമെന്നായിരുന്നു അറിയിച്ചിരുന്നത്
തിരുവനന്തപുരം: വരുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജനാധിപത‍്യ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി നേതാവ് സി.കെ. ജാനുവിന് സീറ്റ് നൽകാനാവില്ലെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശൻ.

ഇതേത്തുടർന്ന് ഹൈക്കമാൻഡിനെ സമീപിക്കാനാണ് ജാനുവിന്‍റെ നീക്കം. നേരത്തെ ജനാധിപത‍്യ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി 2 സീറ്റുകളിൽ മത്സരിക്കുമെന്നായിരുന്നു അറിയിച്ചിരുന്നത്.

വയനാട്ടിലെയും മാനന്തവാടിയിലെയും സീറ്റുകളാണ് യുഡിഎഫ് അസോസിയേറ്റ് അംഗമായ സി.കെ. ജാനു ആവശ‍്യപ്പെട്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ ഒരു സീറ്റു പോലും നൽകാൻ സാധിക്കില്ലെന്നാണ് കോൺഗ്രസിന്‍റെ നിലപാട്.

മാനന്തവാടി ജെആർപിയ്ക്ക് നൽകണമെന്നാവശ‍്യപ്പെട്ട് ജാനു രാഹുൽ ഗാന്ധിയെയും സോണിയ ഗാന്ധിയെയും സമീപിച്ചതായാണ് വിവരം. നേരത്തെ എൻഡിഎയ്ക്കൊപ്പമായിരുന്ന സി.കെ. ജാനു സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിൽ മത്സരിച്ചിരുന്നു.

