നെടുമങ്ങാട് പൂക്കച്ചവടക്കാരന് കുത്തേറ്റ സംഭവം; പ്രതി പിടിയിൽ

തിരുവനന്തപുരം: നെടുമങ്ങാട് പൂക്കച്ചവടക്കാരനായ തമിഴ്നാട് സ്വദേശിയെ കുത്തി പരുക്കേല്പ്പിച്ച സംഭവത്തില് പ്രതി പിടിയില്. കടയിലെ ജീവനക്കാരനായ കുമാറിനെയാണ് പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തത്. നെടുമങ്ങാട് -കച്ചേരി ജങ്ഷനിൽ പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന സ്നേഹ ഫ്ളവര് മാര്ട്ടില് വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചക്കാണ് സംഭവം.
തെങ്കാശി ആലംകുളം സ്വദേശി അനീസ് കുമാര് (36) നാണ് കുത്തേറ്റത്. പിച്ചി-മുല്ല പൂവ് വിറ്റതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കടയുടമ രാജനുമായി തര്ക്കം ഉണ്ടായി. ഇതിനിടെ കുമാര്, അനീസ് കുമാറിനെ പൂവെട്ടുന്ന കത്രിക ഉപയോഗിച്ച് നെഞ്ചില് കുത്തുകയായിരുന്നു.തുടര്ന്ന് ഇയാളെ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല് കോളെജ് ആശുപത്രിയില് എത്തിച്ചു. പരുക്ക് ഗുരുതരമാണെന്നാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്.