കണ്ണൂർ: എല്ഡിഎഫ് സര്ക്കാരിന്റെ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്. പ്രകടന പത്രികയിലെ 900 വാഗ്ദാനങ്ങളില് 97 ശതമാനവും നടപ്പാക്കിയതായി മുഖ്യമന്ത്രി കണ്ണൂരിൽ നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തില് അറിയിച്ചു.
സർക്കാരിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കണക്ക് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായിട്ടാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രോഗ്രസ് കാര്ഡ് അവതരിപ്പിച്ചത്.
ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയിലൂടെ 5 ലക്ഷം വീടുകൾ നൽകി. നാലര ലക്ഷം കുടുംബങ്ങൾക്ക് പട്ടയം നൽകി. 16 ലക്ഷത്തിലധികം സ്ത്രീകൾക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകി. 82 ലക്ഷം അപേക്ഷകൾ വേഗത്തിൽ തീർപ്പാക്കിയതായും പി എസ് സി വഴി 3,13,202 നിയമനങ്ങൾ നടത്തി. 2,66,000 തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചതായും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.