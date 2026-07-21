Kerala

പിഎസ്‌സി ഉദ‍്യോഗസ്ഥർക്കെതിരേ നടപടി വേണം; പരീക്ഷാക്രമക്കേടിൽ വിവരാവകാശ കമ്മിഷനിൽ പരാതി

വിവരാവകാശ കമ്മിഷന്‍റെ ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കാതെ പിഎസ്‌സി ഒളിച്ചു കളിക്കുന്നുവെന്നാണ് പരാതിയിൽ പറയുന്നത്
Action should be taken against PSC officials; Complaint filed with RTI Commission over exam irregularities

പിഎസ്‌സി ഉദ‍്യോഗസ്ഥർക്കെതിരേ നടപടി വേണം; പരീക്ഷാക്രമക്കേടിൽ വിവരാവകാശ കമ്മിഷനിൽ പരാതി

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തിരുവനന്തപുരം: പരീക്ഷാക്രമക്കേടിൽ പിഎസ്‌സി ഉദ‍്യോഗസ്ഥർക്കെതിരേ നടപടി വേണമെന്ന് ആവശ‍്യപ്പെട്ട് വിവരാവകാശ കമ്മിഷനിൽ പരാതി. വിവരാവകാശ കമ്മിഷന്‍റെ ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കാതെ പിഎസ്‌സി ഒളിച്ചു കളിക്കുന്നുവെന്നാണ് പരാതിയിൽ പറയുന്നത്.

ആസൂത്രണ ബോർഡ് പരീക്ഷയിലെ ഉത്തരക്കടലാസുകൾ നൽകണമെന്ന ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കിയില്ലെന്നും ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കാൻ ഇടപെടൽ വേണമെന്നുമാണ് ആവശ‍്യം.

അതേസമയം, കഴിഞ്ഞ ദിവസം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ആവശ‍്യപ്പെട്ട രേഖകൾ പിഎസ്‌സി കൈമാറിയിരുന്നു. ചോദ‍്യപേപ്പർ, ഉത്തര സൂചിക, ഉദ‍്യോഗാർഥികളുടെ പട്ടിക, അഭിമുഖത്തിന് വിളിച്ചവർ‌, ഓൺസ്ക്രീൻ മാർക്കിന്‍റെ വിവരം തുടങ്ങിയ രേഖളാണ് പിഎസ്‌സി ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് നൽകിയത്.

പ്ലാനിങ് ബോർഡിലുള്ള മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളുടെ ചീഫ് നിയമനത്തിലെ ക്രമക്കേടുകളെ പറ്റിയുള്ള പരാതികളിലാണ് രേഖകൾ തേടിയത്. നിയമന തട്ടിപ്പിൽ‌ മുഴുവൻ രേഖകൾ നൽകണമെന്ന് വിവരാവകാശ കമ്മിഷൻ ആവശ‍്യപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിലും പിഎസ്‌സി തള്ളുകയായിരുന്നു.

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