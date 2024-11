''മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മയ്ക്ക് മറുപടിയുണ്ടോ ബ്രോ?'' കിടിലൻ മറുചോദ്യവുമായി എൻ. പ്രശാന്ത് ഐഎഎസ്

തിരുവന്തപുരം: എൻ. പ്രശാന്തിനെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ച മുൻമന്ത്രി ജെ. മേഴ്സികുട്ടിയമ്മയെ പരിഹസിച്ച് എൻ. പ്രശാന്ത്. അഡീഷനൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഡോ. എ. ജയതിലകിനെതിരായ ഫെയ്സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിന് താഴെ, സഖാവ് മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മയ്ക്ക് മറുപടിയുണ്ടോ ബ്രോ എന്ന ചോദ്യവുമായി ഒരാൾ എത്തുകയും who is that എന്ന മറുചോദ്യവുമായി പ്രശാന്ത് പ്രതികരിക്കുകയുമായിരുന്നു.

ആഴക്കടല്‍ മത്സ്യബന്ധന കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തനിക്കെതിരേ ഉയർന്ന അഴിമതി ആരോപണത്തിനു പിന്നിൽ പ്രശാന്താണെന്നായിരുന്നു മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മ ആരോപിച്ചത്.