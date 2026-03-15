സിപിഐ സ്ഥാനാർഥികളായി

തിരുവനന്തപുരം: കേരള നിയമസഭയിലേക്ക് ഏപ്രിൽ 9ന് നടത്താനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള സ്ഥാനാർഥികളെ സിപിഐ പ്രഖ്യാപിച്ചു.
എൽഡിഎഫ് മത്സരിക്കുന്ന 140 സീറ്റുകളിൽ 25 എണ്ണമാണ് സിപിഐക്ക് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിലവിലുള്ള മന്ത്രിസഭയിലെ നാല് മന്ത്രിമാരും വീണ്ടും മത്സരിക്കും.
സ്ഥാനാർഥികൾ ഇങ്ങനെ
ചേർത്തല - പി. പ്രസാദ്
ചടയമംഗലം - ജെ. ചിഞ്ചുറാണി
നെടുമങ്ങാട് - ജി.ആർ. അനിൽ
ഒല്ലൂർ - കെ. രാജൻ
തൃശൂർ - ആലങ്കോട് ലീലാകൃഷ്ണൻ
പറവൂർ - ഇ.ടി. ടൈസൺ
നാട്ടിക - ഗീത ഗോപി
കൊടുങ്ങല്ലൂർ - വി.ആർ. സുനിൽകുമാർ
പട്ടാമ്പി - മുഹമ്മദ് മുഹ്സിൻ
വൈക്കം - പി. പ്രദീപ്
കാഞ്ഞങ്ങാട് - ഗോവിന്ദൻ പള്ളിക്കാപ്പിൽ
അടൂർ - പ്രിജി കണ്ണൻ
കയ്പമംഗലം - കെ.കെ. വത്സരാജ്
നാദാപുരം - പി. വസന്ത
മഞ്ചേരി - വി.എം. മുസത്ഫ
മൂവാറ്റുപുഴ - എൻ. അരുൺ
തിരൂരങ്ങാടി - അജിത് കൊളാടി
ഹരിപ്പാട് - ടി.ടി. ജിസ്മോൻ
ചാത്തന്നൂർ - ആർ. രാജേന്ദ്രൻ
പുനലൂർ - സി. അജയപ്രസാദ്
പീരുമേട് - കെ. സലിംകുമാർ
ചിറയിൻകീഴ് - മനോജ് ബി. എടമന
കരുനാഗപ്പള്ളി - എം.എസ്. താര