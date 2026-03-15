സിപിഐ സ്ഥാനാർഥികളായി

കേരള നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള സിപിഐ സ്ഥാനാർഥികളെ പാർട്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബിനോയ് വിശ്വം പ്രഖ്യാപിച്ചു.
തിരുവനന്തപുരം: കേരള നിയമസഭയിലേക്ക് ഏപ്രിൽ 9ന് നടത്താനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള സ്ഥാനാർഥികളെ സിപിഐ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

എൽഡിഎഫ് മത്സരിക്കുന്ന 140 സീറ്റുകളിൽ 25 എണ്ണമാണ് സിപിഐക്ക് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിലവിലുള്ള മന്ത്രിസഭയിലെ നാല് മന്ത്രിമാരും വീണ്ടും മത്സരിക്കും.

സ്ഥാനാർഥികൾ ഇങ്ങനെ

  • ചേർത്തല - പി. പ്രസാദ്

  • ചടയമംഗലം - ജെ. ചിഞ്ചുറാണി

  • നെടുമങ്ങാട് - ജി.ആർ. അനിൽ

  • ഒല്ലൂർ - കെ. രാജൻ

  • തൃശൂർ - ആലങ്കോട് ലീലാകൃഷ്ണൻ

  • പറവൂർ - ഇ.ടി. ടൈസൺ

  • നാട്ടിക - ഗീത ഗോപി‌

  • കൊടുങ്ങല്ലൂർ - വി.ആർ. സുനിൽകുമാർ

  • പട്ടാമ്പി - മുഹമ്മദ് മുഹ്സിൻ

  • വൈക്കം - പി. പ്രദീപ്

  • കാഞ്ഞങ്ങാട് - ഗോവിന്ദൻ പള്ളിക്കാപ്പിൽ

  • അടൂർ - പ്രിജി കണ്ണൻ

  • കയ്പമംഗലം - കെ.കെ. വത്സരാജ്

  • നാദാപുരം - പി. വസന്ത

  • മഞ്ചേരി - വി.എം. മുസത്ഫ

  • മൂവാറ്റുപുഴ - എൻ. അരുൺ

  • തിരൂരങ്ങാടി - അജിത് കൊളാടി

  • ഹരിപ്പാട് - ടി.ടി. ജിസ്മോൻ

  • ചാത്തന്നൂർ - ആർ. രാജേന്ദ്രൻ

  • പുനലൂർ - സി. അജയപ്രസാദ്

  • പീരുമേട് - കെ. സലിംകുമാർ

  • ചിറയിൻകീഴ് - മനോജ് ബി. എടമന

  • കരുനാഗപ്പള്ളി - എം.എസ്. താര

