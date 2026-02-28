Kerala

"ഇതിന് വനംവകുപ്പൊന്നും വേണ്ട", മുള്ളൻപന്നിയെ അടിച്ചുകൊന്ന് വെള്ളനാട് ശശി; കേസെടുത്തു | Video

ഒരു വീട്ടിൽ കയറിയ മുള്ളൻപന്നിയെയാണ് വനംവകുപ്പിനെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് വെള്ളനാട് ശശി അടിച്ചുകൊന്നത്
cpm leader vellanad sasi killed porcupine

"ഇതിന് വനംവകുപ്പൊന്നും വേണ്ട", മുള്ളൻപന്നിയെ അടിച്ചുകൊന്ന് വെള്ളനാട് ശശി; കേസെടുത്തു

തിരുവനന്തപുരം: മുള്ളൻപന്നിയെ തല്ലിക്കൊന്ന് വെള്ളനാട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റ് വെള്ളനാട് ശശി. ശനിയാഴ്ച രാവിലെയാണ് സംഭവമുണ്ടായത്. ഒരു വീട്ടിൽ കയറിയ മുള്ളൻപന്നിയെയാണ് വനംവകുപ്പിനെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് വെള്ളനാട് ശശി അടിച്ചുകൊന്നത്. ഇതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തുവന്നു. സംഭവത്തിൽ വനംവകുപ്പ് വെള്ളനാട് ശശിക്കെതിരേ കേസെടുത്തു.

വെള്ളനാട് വാളിയറ ഭാഗത്തെ വീട്ടുപരിസരത്താണ് ശനിയാഴ്ച രാവിലെ മുള്ളൻപന്നിയെ കണ്ടത്. തുടർന്ന് നാട്ടുകാർ പഞ്ചായത്തംഗത്തെ വിവരമറിയിച്ചു. വനംവകുപ്പിന്‍റെ നമ്പർ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഇവർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റായ വെള്ളനാട് ശശിയോട് വിവരം പറഞ്ഞു. സ്ഥലത്തെത്തിയ ശശി ഒരു ഇരുമ്പ് കഷ്ണം ഉപയോഗിച്ച് മുള്ളൻപന്നിയെ അടിക്കുകയായിരുന്നു.

ഇതിന് വനംവകുപ്പൊന്നും വേണ്ടെന്നും താൻ തന്നെ ഇത് കൈകാര്യംചെയ്‌തോളാമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു വെള്ളനാട് ശശി മുള്ളൻപന്നിയെ കൊന്നത്. പിന്നീട് മുള്ളൻപന്നിയെ ചോരയൊലിച്ച് കിടക്കുന്നനിലയിലാണ് കണ്ടതെന്നും നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിൽ വെള്ളനാട് ശശിയെ ഉടൻ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കും.

Forest Department
Porcupine
vellanad sasi

