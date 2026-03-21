കണ്ണൂർ: പയ്യന്നൂരിൽ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിക്കുന്ന മുൻ സിപിഎം നേതാവ് വി. കുഞ്ഞികൃഷ്ണന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് പൊളിച്ചുമാറ്റി. സ്ഥലമുടമയുടെ നിർദേശപ്രകാരം കുഞ്ഞികൃഷ്ണനെ അനുകൂലിക്കുന്നവർ തന്നെയാണ് ഓഫീസ് പൊളിച്ചത്. അതേസമയം സ്ഥലം ഉടമയെ സിപിഎം ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്ന് കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ ആരോപിച്ചു.
പയ്യന്നൂർ കോത്തായി മുക്കിലാണ് താൽക്കാലിക ഓഫീസ് നിർമിച്ചിരുന്നത്. ശനിയാഴ്ച രാവിലെ നിർമാണം തുടങ്ങി ഉച്ചയോടെ പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഓഫീസ് പൊളിച്ചുമാറ്റണമെന്ന് സ്ഥലം ഉടമ ആവശ്യപ്പെട്ടത്.
സിപിഎമ്മിന്റെ ഭീഷണി കാരണം തനിക്ക് സ്ഥലത്ത് ഓഫീസ് പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കാനാവില്ലെന്ന് ഉടമ പറഞ്ഞതായി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ അറിയിച്ചു.